Nice : Inalve retenue parmi les 20 “EU Blue Champions”

Le mois de mai va bien à Inalve, startup niçoise qui a développé un procédé exclusif et unique de production de microalgues au service de l’aquaculture et de la nourriture animale. Début mai, dans la foulée de sa levée de fonds de 4,7 M€ en janvier et mars, elle a été retenue dans le programme Scale Up Excellence de la French Tech. Lundi 13 mai, c’est une distinction européenne qui lui a été accordée : Inalve a reçu le titre de “EU Blue Champion” par la Commission Européenne et la Banque Européenne d’Investissement, validant ainsi sa contribution majeure à l’innovation environnementale. Ajoutons qu’en avril, l’étoile montante des bluetechs françaises, spin off d'Inria Sophia, avait été sélectionnée par Bpifrance dans sa promotion de 12 startups pour son accélérateur Néo Starups industrielles. (Photo DR : les lauréats des "EU Blue Champion").

La Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI) lui donnent un coup d’accélérateur supplémentaire. Inalve fait partie des 20 “champions bleus de l'UE” qui bénéficieront d'un soutien consultatif pour développer leur activité dans des secteurs allant de l’énergie marémotrice et éolienne aux technologies satellites pour l’économie bleue. Inalve se trouve dans cette sélection européenne en compagnie de cinq autres champions français : la Mission Sea Orbiter (Jacques Rougerie), Flowatt (les hydroliennes du raz Blanchard), Prométhée Earth Intelligence, Unseenlabs et la Compagnie du Ponant.

Chacun des 20 champions bleus de l'UE récompensés répondent aux exigences de l’appel à candidatures lancé l’an dernier, a assuré la Commission. Toutes les entreprises sont suffisamment mûres sur le plan technologique et financier pour développer leurs activités au cours des deux prochaines années. En outre, elles sont toutes en phase avec la mission de l'UE sur les océans et les eaux, ce qui signifie qu'elles visent à restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins et d'eau douce, à prévenir et à éliminer la pollution, ou à décarboniser l'économie bleue.

Les lauréats bénéficieront des conseils des services consultatifs de la Banque européenne d'investissement et de la direction des projets de la BEI chargée de l'innovation et de la compétitivité. Certains lauréats pourraient également bénéficier d'un prêt à risque de la BEI, un type de prêt spécialement conçu pour les entreprises en phase de démarrage et à forte croissance. Pour Inalve, C'est un bon coup de pouce supplémentaire pour développer son projet d’économie circulaire à Nice : l’installation d’une grande ferme de microalgues dans la plaine du Var sur des terrains dits anthropisés, (devenus impropres pour l'agriculture conventionnelle), ferme dont les déchets de production viendraient enrichir les terrains agricoles avoisinants.