Nice inaugure son nouveau campus urbain à Iconic

Le nouveau campus urbain de Nice, dans le bâtiment emblématique Iconic, à côté de la gare Thiers, a été inauguré. Prévue le 17 octobre dernier, cette inauguration avait dû être reportée au 8 novembre en raison des intempéries. (Photo DR : un bâtiment de 19.000 m2 avec une signature architecturale exceptionnelle en plein centre de Nice et à proximité immédiate de la gare Sncf).

Vendredi dernier, Christian Estrosi, président de la Métropole, et les élus niçois ont pu ainsi saluer cette nouvelle avancée dans l'enseignement supérieur. Avec les 3 écoles du Réseau Compétences et Développement, Sup' de Com (tous les métiers de la communication), l’IDRAC Business School, ILERI (Institut libre des relations internationales et des sciences politiques) et avec les BTS du Groupe Aurlom Éducation, ce sont 1.000 étudiants qui sont déjà accueillis à Iconic depuis la rentrée avec 500 de plus attendus en 2025.

L’inauguration a donné aussi l'occasion de rappeler que Nice est une ville étudiante. De plus en plus. Elle accueille aujourd'hui 50.000 étudiants, dont 1.000 au sein d’Iconic, au coeur même de la ville. Un doublement en moins de 20 ans : en 2008, Nice comptait alors 25.000 étudiants.

Quant au diamant bleu, dont l’ouverture a été longtemps attendue, il s'est entièrement rempli depuis le printemps dernier. Avant l’arrivée des écoles, il a accueilli quelques belles enseignes comme l’hôtel Double Tree by Hilton Nice Centre, Uniqlo, le spécialiste japonais du sportswear, Five Guys et ses burgers, Starbucks, Monop’, supermarché de proximité, ou encore le boulanger haut de gamme Eric Kayser. Les étudiants ne sont pas rentrés dans un bâtiment vide.