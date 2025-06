Nice : Indigen fête ses 20 ans et le lancement d’un second business model

Vingt ans dans le développement de plateformes web complexes : c’est l’anniversaire et le parcours que fêteront le 15 septembre sur la plage Le Galet à Nice, à deux pas de leurs bureaux, Jérôme Clérico et David Pistori. Ces deux ingénieurs sortis d’EURECOM à Sophia Antipolis, sont les fondateurs d’Indigen. Une société qui, depuis, a bien grandi. Elle travaille depuis des années pour les plus grands clients (Nespresso, Lancôme, Chanel, Dior, Orange, Intel, Monaco Telecom et récemment Monoprix), a gardé toute leur confiance, compte une vingtaine de collaborateurs à Nice et a ouvert une filiale en Egypte. (Photo DR : Jérôme Clérico -à gauche, et David Pistori).

Vient s’ajouter, amorce d’un tournant, une activité nouvelle : depuis deux ans, Indigen s’est lancé parallèlement dans un nouveau business model en passant d’une pure société de services numériques à une société de création de produits à travers des prises de participation dans des projets auxquels elle croit. Le point 20 ans avec Jérôme Clerico.

Co-développement avec trois startups et partenariat avec Amadeus

“Nous continuons à travailler pour de grands acteurs et nous avons encore renforcé notre position dans ce secteur comme le projet d’Intranet pour Monoprix que nous développons avec une plateforme pour 22.000 collaborateurs. Mais, à côté de cette stratégie grands comptes, nous avons pris aussi un virage dans le co-développement de produits. Ces deux dernières années, nous avons pris des participations dans trois startups pour le développement de solutions de sécurité ou de plateforme web.”

“Ainsi, nous sommes partenaires de ThingsRecon, sur le créneau de “l’External Attaque Surface Management”. Il s’agit d’outils permettant de cartographier, dans une société, les risques potentiels et les points de vulnérabilité du système d’information. Une seconde participation a été prise dans Else, une société qui a créé une application pour le contrôle parental. Avec Yaca, troisième participation, il s’agit de la mise en place d’un système conversationnel dans le domaine de l’assurance vie et des retraites complémentaires”.

“Nous avons engagé également une coopération avec Amadeus à Sophia Antipolis pour une application mobile de “travel assistant” avec des chatbots dans lesquels sont intégrées des IA. Baptisée Hey, cette app a vocation d’être utilisée en marque blanche par de gros clients d’Amadeus avec des configurations spécifiques possibles du chatbot.”

Le futur dans le développement du second business model

“Autre changement intervenu : la création d’une filiale en Egypte. Nous avions recruté un franco-égyptien qui avait fait ses études en France. Mais avec la crise Covid, il a dû rentrer en Egypte, tout en continuant à travailler avec nous. Il nous a alors proposé son binôme d’étude en France, lui aussi revenu en Egypte, puis un troisième ingénieur, un quatrième… Ils sont désormais huit et nous avons aussi décidé de créer une filiale.”

Le futur d’Indigen ? Il est aujourd’hui placé sur le développement du nouveau business model dans la création de produits. “Si nous tenons à continuer avec les grands comptes, nous voulons travailler plus pour nos produits” poursuit Jérôme Clérico. "Certes, cela nous fait prendre des risques et nous oblige à jouer de nos réserves financières. Mais c'est le moyen d’accélérer la croissance d’Indigen grâce à des effets de leviers plus importants”.

Un pur produit de l'écosystème azuréen Pur produit de l'écosystème azuréen, Indigen a pu grandir entre Sophia et Nice où se trouvent aujourd'hui ses bureaux. Outre les liens avec Eurécom qu'elle a gardés, elle a été labellisée à ses débuts par l'association Telecom Valley et a été lauréat de son Challenge Jeunes Pousses ; elle a été également incubée de 2002 à 2004 par l'Incubateur PACA Est. En retour, elle a réalisé des sites Web pour l'incubateur, pour Eurécom, pour Telecom Valley ou encore pour le Pôle SCS. A noter également qu’Indigen est le partenaire technologique de WebTimeMedias.

Photo DR : un bureau d'Indigen dans ses locaux de Nice Europe, rue Pastorelli à Nice.