Nice : industrie, construction et tech azuréens réunis à l’ITB

Lieu de rendez-vous des filières de l’Industrie, du Bâtiment et de la Technologie, la seconde édition de l’IBT Côte d’Azur, événement qui a pris le relais d’Industria, aura lieu le 15 octobre de 9 à 18 heures à l’Allianz Riviera à Nice. Salon professionnel co-organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, l’UIMM Côte d’Azur, la FBTP 06, PRODAROM et l’UPE06, il réunit tout l’écosystème industriel et le BTP. Il s’attache tout particulièrement aux solutions concrètes pour répondre aux grands enjeux de demain : transition écologique et énergétique, relocalisation, industrie 4.0, innovation, nouvelles technologies, financement…

Au total, sur plus de 3 000 m2 d’exposition, près de 200 exposants seront présents tandis qu’un programme d’animation est prévu avec conférences, networking et tables rondes thématiques. L’ITB a cherché également à répondre aux besoins de recrutement et d’attractivité des métiers de l’industrie et du BTP avec un job dating des métiers de l’industrie et du BTP (40 entreprises y participent et 250 postes sont proposés sur les secteurs du BTP, industrie métallurgique, Arômes et Parfums, Cosmétique). Comme l’an dernier, un démonstrateur des métiers de l’Industrie (parcours immersif à la découverte des métiers de l’industrie du territoire) sur plus de 800m² attend la visite de plus de 1.400 jeunes.