Nice : inondations et climat s'invitent au conseil métropolitain

Le Conseil métropolitain Nice Côte d'Azur se réunira demain jeudi 7 novembre à partir de 10 heures au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice. Inondations et climat se sont invitées au programme. Ainsi, en ouverture de la session, parmi les questions à l'ordre du jour, celle de la prévention et de la gestion des risques exceptionnels d'inondation sur le territoire. Ces risques se sont montrés hélas fondés lors des dernières intempéries tandis que l'inquiétude a fortement grandi suite à la tragédie de Valence en Espagne. Alors qu'une polémique est en cours sur cette question des inondations à Nice, la délibération envisagée vise au lancement d'études approfondies sur la prévention et la gestion de ces risques.

Deux autres questions liées au climat sont aussi au programme avec le rapport de rapport de préconisations du Haut conseil local pour le climat et la biodiversité sur la stratégie d'adaptation de la Métropole et avec le plan climat 2026-2032 en cours de lancement.