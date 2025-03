Nice : ils ont ouvert la boutique de leurs rêves

Le Faubourg Vence et la Librairie Masséna Around the World sont les grands gagnants du concours “Ouvrez la Boutique de Vos Rêves”. Delphine Fourmy a ainsi reçu le Prix du Premier Commerçant pour l’ouverture prochaine de sa première boutique “Le Faubourg Vence”, tandis qu’Amy Trowell et Amandine Salagnac ont remporté le Prix Vision d’Avenir pour l’ouverture de la Librairie Masséna Around the World. Organisé par Faire, la marketplace pour commerçants indépendants, en partenariat avec la Ville de Nice, Initiative Nice Côte d’Azur, la Fédération du Commerce Niçois et de l'Artisanat (FCNA), Petits Commerces et ENVI, ce concours a été lancé en octobre dernier pour dynamiser le commerce niçois en mettant en valeur deux commerçants indépendants locaux. (Photo DR : la librairie Masséna Around the World à Nice)

Le Faubourg Vence : ouvert à toutes les créativités

Après 9 ans en tant qu’architecte d’intérieur et décoratrice, Delphine Fourmy s'est réinventée et a concrétisé son rêve. Dans un bâtiment historique en plein centre de Vence, elle proposera dès décembre un parcours éclectique où chaque coin sera une invitation à la découverte : décoration d’intérieur, mode vintage, accessoires uniques, avec en plus un espace dédié à la seconde main, pour encourager une démarche plus écoresponsable.

Cet espace chaleureux vise à incarner une vision humaine du commerce de proximité où l’on peut chiner, s’inspirer, et échanger autour d’une passion commune pour les belles matières et le savoir-faire artisanal. Engagée dans la vie locale et membre active de La Vitrine de Vence, Delphine Fourmy souhaite faire de son Faubourg de Ven,ce un véritable lieu de vie et de partage, animé par des ateliers créatifs destinés aux adultes comme aux enfants.

Librairie Masséna Around the World : le livre pour rapprocher les communautés

Forts du succès de la Librairie Masséna, leur première librairie, Marie Serra et Dominique Barbat Garcia se sont associées à Thomas Collet afin d'élargir leur horizon en ouvrant une deuxième librairie à Nice : la Librairie Masséna Around the World. Ce nouvel espace, conçu en collaboration avec Amy Trowell et Amandine Salagnac et géré par les deux passionnées de littérature bilingue, se veut bien plus qu’une librairie traditionnelle.

Située au cœur de Nice, elle propose un lieu de rencontre et d’échange pour tous ceux qui souhaitent découvrir la richesse des cultures à travers les mots et les langues, spécialement la langue anglaise. Pour donner vie à cet espace et renforcer les liens communautaires, des ateliers pour enfants sont régulièrement organisés ainsi que des rencontres avec des auteurs, et des événements qui rassemblent les amoureux de la littérature et de la diversité. Un lieu béni pour les bilingues et ceux qui vivent loin de leur pays.