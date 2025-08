Nice : ISART Digital prépare son "campus Minecraft"

Il y avait deux lauréats niçois dans l’appel à projets “La Grande Fabrique de l’image” : les Studios de la Victorine avec sa grande opération de renouveau ; le projet de formation de l’école ISART Digital. Si l’éclairage a surtout été porté sur le dossier de la Victorine, l’installation d’ISART Digital dans l’Eco-Vallée de Nice mérite de s’y intéresser.

Début de l'aventure en septembre

Cette arrivée avec deux formations de 30 élèves chacune ouvertes en septembre sous sa nouvelle entité ISART Game Business School avait été annoncée en novembre dernier. Il s’agit d’un premier pas qui doit être suivi de beaucoup d’autres, à travers notamment la création d’un “campus éco-construit” au coeur de Nice Méridia et de l’EcoVallée. Dans cette vidéo, il est ainsi possible de visualiser son projet architectural. Il est très typé avec notamment un concept de bâtiment à la Minecraft, l’un des jeux vidéo phare qui a fasciné bien des adolescents. L’architecte a certainement été influencé par cet univers Minecraft, un jeu “bac à sable” où tout un chacun peut créer son propre monde.

En septembre, ce sera le début de l’aventure. Déjà présente à Paris et à Montreal, l’école ouvrira à Nice-Premium, à côté de 42 Nice, l'école d'informatique de Xavier Niel. Trente étudiants intégreront la première année d'un BBA Game & Creative Management (admission bac) et 30 autres la première année d'un MSc Game & Creative Strategy (admission bac+3), master dispensé en anglais.

Un nouveau campus éco-construit à Nice Méridia

Dès 2025, son campus éco-construit sortira de terre à Nice Méridia où seront proposés pour les étudiants la même qualité de vie qu’au centre ville avec tout un écosystème très dynamique : des transports directs avec l’aéroport et le centre et la plage, des équipements publics, des équipements sportifs et des logements étudiants. Une idée centrale : l’école ISART se veut être un lieu d’apprentissage de la création ou chacun se construit son avenir.

Ce que l'appel à projet gagné va lui apporter? Plusieurs choses. Le soutien de France 2030 va permettre à ISART, en Ile de France et en PACA le développement d’une formation ingénieur jeu vidéo à Paris et un nouveau campus tourné vers la créativité et le management à Nice avec le soutien de la Métropole de Nice et dans le contexte d’un partenariat avec Université Côte d’Azur (UCA).

Des collaborations envisagées avec la Victorine

D’éventuelles collaborations sont envisagées avec le second lauréat niçois. La proximité immédiate avec les Studios de la Victorine liée au lieu d’implantation d’ISART DIGITAL (Eco-Valley) permettra de mettre en place des échanges fructueux pour les deux entités, estime l'école. Parmi les pistes envisagées, elle en avance quelques-unes :

Conseil / Accompagnement d’ISART sur les nouvelles industries numériques et leur technologie

Utilisation des studios pour les formations d’ISART

Mise en place de formations adossées aux studios

Jusqu'à 500 étudiants par an dans les 5 ans

Les évolutions envisagées ? L’objectif dans les 5 ans est d'accueillir jusqu’à 500 jeunes par an au total répartis entre les formations créatives et les formations en management. ISART souhaite déployer, en plus des formations business et Game Art, l’ensemble des formations longues et courtes proposées à Paris et Montréal qui l’ont propulsé au rang de 2e meilleure école de Jeu vidéo au monde (GamEducation 2023).

Dans cette dynamique l’école ambitionne de créer comme à Paris un incubateur de 500m2 afin d’accompagner les envies d’entreprenariat des “Isartiens” et favoriser l'implantation de nouvelles entreprises de l'entertainment digital en PACA. Le futur campus (ouverture 2026) comptera 4.000 m2 pour la vie étudiante (salles de cours, réfectoire, etc) et 1.000m2 de plus partagés entre un incubateur et une salle de sport (un esprit sain dans un corps sain). Une piscine d’une longueur olympique sera accessible par les étudiants. Un superbe projet pour Nice, la Métropole et toute la Côte !