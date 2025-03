Nice : l’ISCAE ouvre un second campus dédié à la gestion de patrimoine

L’ISCAE va ouvrir un second campus à Nice dédié à la gestion de patrimoine. L’école de commerce et de communication, représentée par son directeur Roger Melzer a ainsi annoncé la signature d’une convention de partenariat exclusive avec la CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés), représentée par son président Raymond Leban. L’ISCAE devient ainsi l’une des rares écoles en France à proposer un mastère professionnel de gestion en patrimoine, avec une certification par l’État. Dans la foulée, a été annoncé l’ouverture prochaine d’un second campus, installé sur le boulevard Carabacel à Nice, pour accueillir les étudiants en gestion de patrimoine.