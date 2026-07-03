Programmé du 23 au 25 juillet avec une forte poussée du Fest’OFF, le Nice Jazz Fest confirme sa mue vers un grand festival urbain et transversal. Sting, Busta Rhymes et Lola Young sont placés en tête d'affiche d’une édition qui décloisonne le jazz.

Le Nice Jazz Fest reviendra du 23 au 25 juillet avec 18 concerts répartis sur les deux scènes historiques, Masséna et Théâtre de Verdure. Cette édition confirme la transformation du festival vers une programmation résolument ouverte, où le jazz dialogue avec la pop, la soul, le hip-hop, l'afrobeat et les musiques hybrides. Le festival ne se limite plus à un public de jazz au sens strict et s'assume désormais comme un grand rendez-vous musical estival capable de faire cohabiter figures patrimoniales, stars mondiales et nouveaux talents. (Photo DR : le renforcement du Fest'OFF marque cette édition 2026).

La principale nouveauté de cette édition réside dans le renforcement du Fest'OFF, qui étendra l'ambiance du festival à toute la ville du 18 au 26 juillet. Fanfares, brass bands, concerts de marché, spectacles ambulants et performances artistiques feront sortir le jazz des scènes officielles pour investir rues, places et marchés niçois, faisant de la manifestation bien davantage qu'un simple rendez-vous cantonné au Jardin Albert 1er et au Théâtre de Verdure. Une manière d'ancrer le festival dans le quotidien niçois sur près d'une semaine entière, au-delà des trois soirées de concerts payants.

Trois têtes d'affiche structurent la programmation 2026 : Sting clôturera la soirée du jeudi 23 juillet sur la scène Masséna, Busta Rhymes celle du vendredi 24 juillet, et Lola Young celle du samedi 25 juillet. Autour de ces noms, l'affiche aligne des artistes très identifiés comme Biréli Lagrène, The James Carter Quintet, Cymande, Nubiyan Twist, Noga Erez, Obongjayar, Kassa Overall, Gotts Street Park, Mario Canonge Trio, Naïka ou encore Gabrielle Cavassa, mêlant ainsi stars internationales, figures du jazz contemporain et artistes en pleine ascension.

Chaque soirée aura sa propre identité : le jeudi 23 juillet réunira autour de Sting une programmation résumant bien l'esprit de l'édition, entre jazz vocal, groove, pop et esthétiques plus actuelles, avec Gabrielle Cavassa, Kassa Overall, Naïka, GirlBand! et Gotts Street Park. Le vendredi 24 juillet mettra en avant Busta Rhymes sur Masséna, aux côtés de Mario Canonge Trio, Nubiyan Twist, Noga Erez et Cymande. Le samedi 25 juillet, enfin, réunira Biréli Lagrène, The James Carter Quintet, Obongjayar, Gabriel Jacoby, The Getdown et Lola Young. Trois soirées qui illustrent la capacité du festival à faire coexister le jazz manouche de Biréli Lagrène, l'énergie hip-hop de Busta Rhymes et la stature pop mondiale de Sting, sans jamais renier son ADN historique.