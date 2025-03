Le “Nice Jazz Fest” passe en août et dope ses ambitions

Nice Jazz Fest 2024

Arrivée du Tour de France à Nice le 21 juillet et JO d’été à Paris obligent : pour sa 76ème édition, le Nice Jazz Festival a dû décaler ses dates habituelles. De juillet, il passe en août et aura lieu cette année du 20 au 23 août. L’occasion aussi d’un nouveau lifting pour le plus vieux festival de jazz au monde (il est né en 1948) avec un changement d’identité visuelle et une formule revisitée. Son nom est légèrement raccourci pour devenir “Nice Jazz Fest”. Mais ses ambitions regrimpent avec la volonté de se positionner comme un événement européen phare, mixant le meilleur du jazz avec les tendances musicales les plus contemporaines.

Ce sera déjà sensible cet été. Le Nice Jazz Fest 2024 se jouera sur la Place Masséna et le Théâtre de Verdure avec un doublement de la jauge. Elle était à 6.000 spectateurs sur l’Esplanade du Jardin Albert 1er et va grimper cette année à 12.000 avec une promesse de 22.000 en 2025 et l’objectif de devenir le plus grand festival du monde de centre ville. La programmation sera parallèlement renforcée avec les plus grandes productions pour rivaliser avec des événements comme Rock en Seine à Paris, Coachella en Californie ou Montreux en Suisse.