Nice Jazz Festival : 28 concerts exceptionnels sur quatre jours

Quatre soirées exceptionnelles du 24 au 27 juillet, 28 groupes en piste sur les quatre jours avec 2 scènes en simultanée : le Nice Jazz Festival revient cet été en un peu plus grand avec 7 concerts proposés chaque soir aux festivaliers (contre 6 les années précédentes), grâce à l’ajout d’un concert sur la scène du Théâtre de Verdure. Un nouveau village thématique sera également proposé ainsi qu’un kid’s club pour les plus petits et des Jam sessions endiablées

Parmi les concerts les plus attendus de cette édition :

Jorja Smith (samedi 26 juillet) : la chanteuse britannique de soul et R&B, très reconnue internationalement, est l’une des têtes d’affiche majeures de cette édition.

Raye (jeudi 24 juillet) : star britannique aux multiples Brit Awards, mêlant jazz, soul et pop, elle ouvre le festival.

Freddie Gibbs & El Michels Affair (vendredi 25 juillet) : une collaboration rare et explosive entre hip-hop et soul.

Masego (samedi 26 juillet) : multi-instrumentiste américain, cette figure montante du jazz fusion et R&B, est particulièrement populaire auprès des jeunes générations.

John Scofield "Long Days Quartet" (jeudi 24 juillet) : une légende de la guitare jazz.

Santa : (dimanche 27 juillet) : l'enfant du pays jouera à domicile et assurera une clôture du festival en beauté.

www.nicejazzfest.fr