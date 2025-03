Nice : Jean-Sébastien Martinez, nouveau DG de l’Office de Tourisme Métropolitain

Ça bouge à la tête de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur où, comme cela avait été avancé en novembre dernier, c’est bien Jean-Sébastien Martinez qui prend la direction de l’OTM après le départ pour d’autres fonctions de Lauriano Azinheirinha. Ce dernier, qui n’a passé qu’une année à la tête de l’OTM, avait été nommé en novembre 2022, suite à ce qui avait été considéré comme un “limogeage” de Denis Zanon (2008-2022). L’intérim avait été assuré par Catherine Anouilh, directrice marketing et communication de l’office.

Après quatorze années passées au cabinet de Christian Estrosi, Jean-Sébastien Martinez a donc été nommé DG de l’office et prend ses fonctions à partir d’aujourd’hui lundi 22 janvier. “La feuille de route à mener par l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur devra contribuer à développer le tourisme durable et raisonné, à répartir les flux touristiques sur les ailes de saison en maintenant une attractivité dynamique toute l’année et à attirer de nouveaux investisseurs pour continuer le développement d’un parc hôtelier haut de gamme” est-il indiqué dans un communiqué.