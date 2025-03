Nice joue la carte du jeu vidéo dans la foulée d'Isart Digital

Avec l'installation en septembre au coeur d'EcoVallée de la grande école mondiale Isart Digital, Nice compte jouer la carte du jeu vidéo. C'est ce qui a été réaffirmé récemment à l'occasion de l'inauguration du site d'Isart le 20 novembre novembre. Pour l'instant, la première promotion ouverte à la rentrée, avec une trentaine d'étudiants dans deux filières, est installée à Nice Méridia dans le hub de l'innovation. Mais Isart n'en est qu'a ses débuts niçois. L'école a lancé la construction d'un campus dans l'EcoVallée, assorti d'un incubateur de startups liées au jeu vidéo, une industrie qui, dans le monde, dépasse aujourd'hui celle du cinéma en termes de chiffre d'affaires.

La Métropole Nice Côte d'Azur, de son côté, compte accompagner des startups et studios qui innovent dans le jeu vidéo avec l'ambition de faire de Nice une "Silicon Valley" du jeu vidéo. Lors de l'inauguration, la Métropole a pu déjà féliciter les trois lauréats d'un appel à projet qu'elle avait lancé : La Méduse Violette, Exkee et Phoenix Bloc3, trois studios qui devraient s'installer prochainement et pourraient bénéficier des formations d'Isart pour monter en puissance. Un premier noyau.