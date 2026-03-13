Nice : les huit axes de la feuille de route de la CCI régionale

C’est la nouvelle feuille de route 2026-2027 de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a été adoptée hier lors d’une assemblée générale qui s’est tenue dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur. Annoncée par le président Daniel Margot, élu le 13 novembre 2025, cette feuille de route s’articule autour de 8 pivots : solidarité financière du réseau CCI, structuration des compétences et de la gouvernance RH, refonte de l’offre de formation initiale et continue, optimisation de la gestion des équipements, pilotage par indicateurs de performance, relation renforcée avec la Région Sud, rénovation de l’offre aux entreprises et des partenariats stratégiques, investissement dans la data et l’IA. (Photo DR : les représentants de la CCI régionale et de différentes CCI départementales réunis au Palais consulaire à Nice).

Voici, plus dans le détail en quoi consiste chacun de ces huit axes.

1. Solidarité financière entre les CCI territoriales

Maintien du principe de solidarité budgétaire entre les 7 CCI du réseau régional. Une baisse uniforme de –3,8 % des ressources est appliquée pour stabiliser les budgets 2026 tout en garantissant la continuité des actions économiques.

2. Réorganisation des compétences et des ressources humaines

Mise en place d’une gouvernance RH plus structurée à l’échelle régionale : cartographie des compétences, pilotage par métiers et possible mutualisation de certaines fonctions support pour gagner en efficacité.

3. Refonte de l’offre de formation

Transformation de l’offre de formation initiale et continue pour la rendre plus rentable et cohérente : mutualisation des programmes, analyse de leur rentabilité et modernisation de l’ingénierie pédagogique.

4. Optimisation de la gestion des équipements et du patrimoine

Définition d’une stratégie immobilière et patrimoniale plus performante, notamment pour la gestion des infrastructures (ports, aéroports…) afin de sécuriser de nouvelles ressources financières.

5. Pilotage par indicateurs de performance

Mise en place d’un système harmonisé de KPI pour suivre coûts, délais et rentabilité des actions du réseau, avec un reporting régulier permettant un pilotage plus transparent et orienté résultats.

6. Renforcement du partenariat avec la Région Sud

La CCI régionale veut jouer un rôle de coordinateur des projets communs avec la Région, notamment sur les grands dossiers économiques : internationalisation des entreprises, OIR Défense, ou encore projets liés aux JO 2030.

7. Modernisation de l’offre de services aux entreprises

Révision de l’offre commerciale et des partenariats afin de proposer des services plus lisibles et à forte valeur ajoutée, avec des accords-cadres régionaux facilitant les collaborations avec les acteurs publics et privés.

8. Investissements dans la data et l’intelligence artificielle

Déploiement d’une stratégie Data et IA pour améliorer le fonctionnement du réseau CCI, optimiser les processus internes et accompagner les entreprises régionales dans leur transformation numérique.