Nice : la “Banque du Numérique” se lance contre l’incapacité numérique

C’est parti pour le projet de “Banque du Numérique” avec le lancement, mercredi 29 novembre à 11 heures à l’Hôtel Crowne Plaza à Nice Grand Arénas de la plateforme digitale de l'Association Banque du Numérique. Le projet est parti d’un constat alarmant : il est urgent de lutter contre la fracture numérique. En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus résidant en France sont en situation d’illectronisme. Dans le département des Alpes-Maritimes selon le LARIIS, la déclaration d’une incapacité numérique (manque d'équipement, pas de connexion Internet, difficulté d'usage...) concerne plus de 452.000 personnes et 49,5% de la population de plus de 15 ans. (Photo DR : machine à écrire et appareil photo à l'ancienne d'un côté ; de l'autre, ordinateur et smarphone dans la nouvelle donne numérique).

La rapide dématérialisation des services publics ces dernières années accentue ces inégalités, soulignant la nécessité d'équiper chaque citoyen d'un outil numérique et d'une connexion Internet. Face à ces défis, le projet de la Banque du Numérique a émergé. Après un diagnostic initial, des ateliers de réflexion ont rassemblé divers acteurs sociaux des Alpes-Maritimes. La Haute Ecole de Travail et d’Intervention Sociale (HETIS), la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse (la CAPG), le Dispositif d’Appui et de Coordination Cap Azur Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et l'Association Sophia Loisirs et Vie (SLV), sont les acteurs fondateurs qui ont créé la Banque du Numérique, en adoptant une gouvernance partagée entre acteurs privés et institutionnels.

Le projet propose des solutions globales aux difficultés liées à l'illectronisme et à la pauvreté. Il se concentre sur deux idées fondamentales : la création d'une plateforme d'appui et d'accompagnement et une banque de matériel informatique reconditionné. Les populations ciblées incluent les jeunes de 16 à 25 ans en insertion, les adultes en projet d'insertion, les seniors et les personnes en situation de handicap.

Concrètement, la Banque du Numérique vise à fournir du matériel informatique reconditionné, à faciliter l'accès aux réseaux, et à développer la médiation et la formation pour des personnes en situation de fracture numérique ainsi que pour les associations qui souhaitent s’impliquer dans ce défi majeur. Porté par la synergie de ses membres fondateurs, la Banque du Numérique veut faire avancer l'inclusion numérique pour tous.