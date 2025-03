Nice : la bataille du sens unique sur le quai des Etats-unis continue

Remettre le double sens au port de Nice et quai des États-Unis ou garder le sens unique et les pistes cyclables sur ce bord de mer ? La bataille entre le Comité de défense des quartiers du port et de l’environnement contre la mairie n’est pas terminée. Même si le tribunal administratif de Nice donne trois mois à la municipalité pour supprimer le sens unique et rétablir les deux voies de circulation, le maire, Christian Estrosi a annoncé sur le réseau social Thread (l’ex Twitter étant boudé depuis quelques mois) qu’il ne soumettrait pas au jugement, critiquant un Etat qui puisse “empêcher les maires d'aménager leur ville ou leur village comme ils l'entendent pour le bien de leurs habitants” et vient ainsi contrarier ses actions pour “une ville verte saluée par tous”.