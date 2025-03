Nice : la biotech ExactCure va fusionner avec Quantum Genomics

L’annonce faite aujourd’hui par Quantum Genomics d’une entrée en négociations exclusives en vue d'un rapprochement avec ExactCure peut être considérée comme un vrai coup de chance et la perspective d’une belle accélération pour la biotech niçoise. D’un côté, cette dernière avait un solide projet mais avait besoin d’argent pour accélérer le déploiement de son jumeau numérique, un dispositif d'intelligence artificielle permettant d'adapter la prise des médicaments au profil de chaque individu. De l’autre côté, Quantum Genomics gardait une trésorerie fournie mais n’avait plus de projet. (Photo DR : le numérique pour réguler et ajuster la prise de médicaments)

Quantum Genomics à la recherche d'un nouveau projet prometteur

Société biopharmaceutique parisienne cotée en bourse (marché Euronext Growth à Paris), Quantum Genomics a pour mission de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits. L’année dernière, coup dur. Elle avait dû abandonner son projet phare : un médicament pour le traitement de l’hypertension. Le firibastat, pourtant prometteur, avait échoué en phase III. Quantum, qui disposait de 4,5 M€ de trésorerie, avait alors cherché un autre projet, en entamant des négociations avec Vistacare, une biotech spécialiste de la cicatrisation des plaies complexes. Des négociations qui n’ont pas pu aboutir et se sont arrêtées en octobre dernier.

Trésorerie préservée (3,7 M€ à ce jour), les recherches d’un projet prometteur ont donc repris et ont permis de cibler ExactCure. Telle qu’elle est annoncée, l’opération vise à fusionner les deux sociétés sous la marque d’ExactCure qui garde son projet et toute son équipe. La fusion se ferait sur une base 50/50 autour de valorisations d’environ 6 M€ pour ExactCure et d’environ 6 M€ pour Quantum Genomics. L’entité résultante deviendrait ainsi une des premières sociétés en Santé Digitale cotée sur Euronext Growth, est-il expliqué.

Ce que va permettre la fusion

Le dispositif développé par ExactCure vient en tout cas répondre à un réel problème de santé publique. Les surdosages mais aussi les sous-dosages médicamenteux, ainsi que les interactions médicamenteuses et l’iatrogénie médicamenteuse en général sont responsables chaque année de plus de 10.000 décès en France (3 fois plus que les accidents de la route), de plus de 130.000 hospitalisations et de près de 1,3 million de journées d’hospitalisation. Le rapprochement a aussi pour ambition de faire du Jumeau Numérique d’ExactCure un incontournable du bon usage médicamenteux dans l’écosystème de santé, depuis l’industrie pharmaceutique jusqu’aux structures de soin en passant par les assurances.

Il permettra :

d’accélérer le déploiement du dispositif de simulation médicamenteuse personnalisée vers les fournisseurs de solutions médicales, les assurances santé et les laboratoires pharmaceutiques.

de poursuivre l’implémentation du dispositif en passant de 5 200 médicaments simulés à 10 000 médicaments simulés et en intégrant une fonctionnalité de détection des interactions multi-médicamenteuses, enjeu majeur lors de prescriptions multiples.

La nouvelle gouvernance envisagée

Si les négociations annoncées aujourd’hui aboutissent, la présidence de la nouvelle entité reviendra à Jean-Philippe Milon, actuellement Pdg de Quantum Genomics. Les trois co-fondateurs d’Exacture deviendront Directeur Général pour Frédéric Dayan, Directeur Scientifique pour Sylvain Benito, et Directeur des Opérations pour Fabien Astic. Le Conseil d'Administration sera composé de membres du management, d'investisseurs et d'administrateurs indépendants, qui reflèteront l’équilibre capitalistique des deux entités fusionnées. La fusion d’Exactcure et de Quantum Genomics et le démarrage de l’activité de la nouvelle entité se feraient au 2ème trimestre 2024.