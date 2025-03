Nice : la CECAZ teste le flex office sur son siège social

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur va tester le flex office, une tendance très actuelle de l’immobilier tertiaire. Elle a engagé ainsi avec Korus Groupe, une opération de réaménagement d’une partie de son siège social de Nice afin de le faire évoluer vers le flex office. Expert dans le conseil, la conception et la réalisation d’espaces professionnels, Korus Groupe a été sollicité pour réaménager le huitième étage (550 m²) du siège social historique de la CECAZ dans l’immeuble Quadra en face de l’aéroport. (Photo DR : les nouveaux espaces de travail).

L’objectif de la banque : tester le concept du flex office sur un étage avant de le déployer ! La Direction explique qu’elle a fait ce choix de réaménagement dans le but d’augmenter la qualité de vie au travail de ses collaborateurs et leur offrir davantage de lieux conviviaux et de partage : open space, salle de réunion, cafétéria, bulle de convivialité,…Pour la conception, l’Unité Environnement de Travail de la Caisse d’Epargne a été accompagnée par un groupe témoin interne. Korus Group est intervenu en tant que contractant général, afin d’assurer le pilotage du projet et la coordination de ses partenaires intervenants. Les artisans sont restés mobilisés pendant les trois mois de travaux, tout en respectant la tranquillité et l’accessibilité des autres étages du bâtiment.

"Cette opération a été déterminante pour notre stratégie de déploiement du flex office”, explique Patrick Banti, Responsable de l’Environnement de Travail à la CECAZ. “Traité comme un pilote, ce plateau de bureaux nous est utile pour tester les modalités de mise en oeuvre des espaces dynamiques dans l’entreprise (démarche, espaces, matériaux, déco, mobilier)”.

Responsable développement commercial chez Korus Group, Olivier Bernard met quant à lui en avant la collaboration constructive réussie dans ce réaménagement. “ Nous avons réalisé les études et les travaux d’aménagement en parfaite coordination avec les équipes du service immobilier de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur qui nous ont fait confiance. La réussite de ce projet, le respect du délai de réalisation et de la conformité de sa conception étaient structurants. Aujourd’hui, les collaborateurs de la CECAZ profitent et apprécient cet environnement qualitatif, dynamique et convivial en phase avec les nouveaux modes de travail tertiaire. Le passage en flex office a rapidement été adopté par tous”. Reste maintenant, de passer au déploiement.