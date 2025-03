Nice : la fintech Fundbot lève 1,4 M€ pour son expansion au Moyen-Orient

FinTech niçoise qui automatise les prêts aux entreprises et les paiements entre les banques, les acheteurs et les vendeurs, Fundbot a annoncé la levée d’un fonds d'amorçage de 1,5 million de dollars auprès du fonds de capital-risque Hambro Perks Oryx Fund, basé dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), avec le soutien supplémentaire d'Aditum Investment Management Limited, Flat6Labs, Middle East Venture Partners (MEVP), et PlusVC. La startup, créée à Nice en 2020 par Karl Abou Zeid, vise une expansion significative dans la région MENA, d'abord aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, puis à Oman, au Bahreïn et en Égypte. (Photo DR : Karl Abou Zeid, le fondateur et Pdg de Fundbot).

Résoudre les problèmes de trésorerie des startups et des PME

Créée pour résoudre les problèmes de trésorerie des startups, Fundbot offre une solution intégrée de bout en bout entièrement automatisée qui améliore l'efficacité du financement de la chaîne d'approvisionnement et aide les banques, les FinTechs et les places de marché B2B à intégrer et à lancer rapidement des services financiers. Karl Abou Zeid, le PDG, est d’autant plus ravi de ce tour de table que le rôle de ces investisseurs chevronnés “va au-delà de l'infusion de capital pour faciliter les introductions auprès de partenaires et de clients potentiels, ce qui contribue de manière significative à notre évolutivité et à notre connectivité au marché”.

"La région compte 19 millions de PME, dont les trois quarts souffrent de retards de paiement, ce qui représente un déficit de trésorerie régional de 250 milliards de dollars”, ajoute-t-il. “La solution intégrée de financement de la chaîne d'approvisionnement de Fundbot peut soutenir à la fois les grandes et les petites entreprises et contribuer à une croissance économique soutenue dans toute la région.”

Pour Syrine Ben Mansour, directrice du Hambro Perks Oryx Fund, Fundbot a l’avantage de proposer “une solution d'infrastructure qui facilite et rationalise l'accès des PME aux produits de crédit des banques tout en évitant tout risque de crédit”. Pour les PME, Fundbot apporte ainsi une meilleure gestion des flux de trésorerie, une réduction des frais administratifs et une visibilité en temps réel des transactions financières, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées.

Karl Abou Zeid : le Covid l'a amené à créer Fundbot à Nice

Un mot sur Karl Abou Zeid, le fondateur. Il est arrivé à Nice en 2019 après avoir mené une première expérience d’entrepreneur à Beyrouth à partir de 2015, activité qu’il a dû arrêter suite à la dégradation de la situation économique au Liban. Alors qu’il envisageait de s’installer à Paris, le Covid l’a bloqué et l’a amené à lancer son nouveau projet à Nice.

Fundbot a ainsi été créé en avril 2020 et a bénéficié de l’écosystème local et régional pour se développer. La fintech a pu être incubée au CEEI de la Métropole Nice Côte d’Azur et à Zebox, l’incubateur de la CMA CGM à Marseille. Fundbot a été également lauréat du Réseau Entreprendre Côte d'Azur et va pouvoir prendre aujourd’hui un nouvel essor grâce à sa levée de fonds.