Nice : la Fintech Ledgity primée à Patrimonia 2023

Photo DR : Pierre-Yves Dittlot -à gauche- a reçu le prix du jury de Patrimonia 2023

La Fintech niçoise Ledgity, primée à Patrimonia 2023 qui s’est tenu à Lyon fin septembre, le plus grand rassemblement en France des professionnels de l’univers du conseil. Elle a obtenu le coup de coeur du jury des trophées pour son innovation plurielle et transversale. Fondée par Pierre-Yves Dittlot, vice-président Crypto de Blockchain Innov. Ledgity se présente comme la première plateforme crypto patrimoniale qui répond autant aux besoins des investisseurs que des conseillers financiers. Sa solution permet à ses clients de diversifier et dynamiser leur épargne grâce aux actifs numériques tout en visualisant, pilotant et gérant de façon optimale leur patrimoine, seul ou accompagné d’un expert.