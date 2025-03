Nice : la Fondation UCA honore ses jeunes talents

La Fondation Université Côte d’Azur organise lundi 3 juin à partir de 16 heures au Stockfish à Nice, la remise de ses prix annuels aux étudiants qui se sont distingués par leurs parcours exceptionnels. Les récompenses seront remises par des personnalités emblématiques avec le soutien des entreprises mécènes. Cette cérémonie récompensera des étudiant.e.s qui se démarquent par leurs parcours singuliers. Au total, 74 prix (d’une valeur allant de 1 000 à 10 000€) seront octroyés, répartis en plusieurs catégories : Art, Culture et Créativité ; égalité des chances : Unica Junior ; entrepreneuriat étudiant ; handicap ; Sport de haut niveau universitaire ; thèse.

En présence de membres de la communauté universitaire, de partenaires et de mécènes, cet événement mettra en lumière le parcours de ces jeunes talents. Seront notamment présents Lilou Ressencourt (natation), Camille Séri (athlétisme) et Jade Hovine (patinage artistique) nos espoirs sportifs pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le relais se fera via différentes personnalités et étudiant.e.s ayant reçu ces prix dans le passé, comme Pauline Cotinat, doctorante à l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice, Antoine Borello, champion de France à la barre fixe, la harpiste Antinea Mira et bien d’autres encore.