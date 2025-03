Nice : la French Tech Côte d'Azur fête ses dix ans et ses succès

Dix ans déjà pour la French Tech ! Un dixième anniversaire qui, sur la Côte, a été fêté au Centre d'entrainement de l'OGCNice avec l'ensemble de l'écosystème azuréen. Un "Cocorico Day" exceptionnel qui a montré toute l'ampleur qu'a pris ce label dans les Alpes-Maritimes. Historiquement, si le lancement national s'est fait en novembre 2023 avec Fleur Pellerin, cette labellisation azuréenne a été obtenue en janvier 2015. Puis en avril 2019, la French Tech Côte d’Azur Région Sud est devenue l'une des 13 "Capitales French tech". Elle a beaucoup grandi depuis. (Photo WTM : de nouveaux membres ont pitché lors de la soirée, assurant ainsi la continuité).

350 startups pour plus de 5.000 salariés

Aujourd'hui, elle regroupe 350 startups pour plus de 5.000 salariés et a contribué a développer tout un écosystème autour des jeunes entreprises innovantes et l'envie d'entreprendre dans l'innovation. Au cours des 5 dernières années, ce sont 500 M€ qui ont été levés par les membres des quatre piliers azuréens de la FTCA : Cannes is Up, Club des Entrepreneurs de Grasse, Nice Start(s) Up et Telecom Valley.

Au cours de la soirée, il a été rappelé les objectifs : accélérer la croissance endogène et favoriser l’émergence de "tech champions"; assurer une montée en gamme technologique sur les thèmes de modélisation / simulation des systèmes complexes / big data / Intelligence artificielle, les enjeux d'aujourd'hui ; développer les usages innovants sur des écosystèmes dédiés, puissants et cohérents.

Pas de "licornes", mais déjà de beaux succès

Si du chemin reste encore à faire pour obtenir les premières "licornes" (valorisation à plus d'un milliard d'euros), quelques belles réussites sont déjà à mettre à l'actif de la French tech azuréennes comme Mycophyto, Firecell, Qualisteo, Spectronite, lauréats du dernier French Tech Next 40, ou encore O'Sol, Bodyguard, Livmed's, MyDataModels, Inalve, Travel Planet, Teach on Mars, Wimi et bien d'autres. D'autres membres, nouvellement arrivés, ont pitché lors de la soirée et promettent d'assurer la continuité.

Et ce n'est pas fini. La FTCA, co-présidée par César Camy (Nice Start(s) Up et Frédéric Bossard (Telecom Valley), s'est bien structurée. Elle dispose d'un budget (700 K€ pour 2023), d'une équipe de 4 personnes dirigées par Farouk Raïs (2 permanents et 2 alternants) et, outre l'animation de la communauté, pilote de multiples opérations. Parmi elles, French Tech Tremplin pour les populations éloignées de l'innovation (ruraux, quartiers défavorisés…), French Tech Rise le concours deep tech, French Tech Central avec l'opération "Je choisis la FT" qui vise à doubler la commande.

FTCA a vu aussi avec Robertet, le secteur de la parfumerie grassoise faire son entrée dans le bal et elle cherche à faire émerger les potentialités du territoire dans l'économie de la mer, les industries créatives, l'intelligence artificielle. De belles pages à écrire pour les dix prochaines années.

Photo WTM : l'écosystème azuréen de l'innovation réuni pour fêter les 10 ans de la French Tech