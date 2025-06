Nice : la Grande Braderie est de retour

La Grande Braderie Niçoise est de retour les 21, 22 et 23 septembre. Pour la 6e année, la Ville de Nice - en étroite collaboration avec les commerçants, leurs associations représentatives et Nice Shopping - organise cette opération de soutien au commerce local et au pouvoir d’achat des habitants. Cette année encore, le public pourra participer au Grand jeu Nice Shopping. Plus de 10 000 euros de cadeaux sont à gagner (pour participer, repérer les hôtesses et les totems géants et flasher le QR code). L'inauguration se fera jeudi 21 septembre 2023 à 10h sur le parvis de la Gare du Sud, en présence de Franck Martin, Adjoint au Maire de Nice et de Patrick Nolier, Président de Nice Shopping et Directeur de Nicetoile.

Les horaires :