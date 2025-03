Nice : la philosophie a désormais son festival

La première édition du festival ProPhilia, dédié à la diffusion de la philosophie, se déroulera du 30 mars au 11 avril, sur Nice. Elle présente et prolonge l’engagement de la formation ProPhilia en faveur d’une philosophie publique à la fois accessible et exigeante. Mêlant concerts et exposition, médiations grands publics et événements universitaires, ateliers pour enfants et conférences pour tout âge, ce nouveau festival vise à montrer l’actualité et la diversité de la pensée philosophique contemporaine. (Photo DR).

Plusieurs lieux de la ville de Nice seront investis grâce aux partenaires : le musée national Marc Chagall, la Villa Arson, Le Hublot, la librairie Les Parleuses, la librairie BD Fugue. Le festival bénéficie aussi de multiples soutiens : Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI), ’École Universitaire de Recherche CREATES, Académie 5 de l’IdEx UCA-JEDI, Université Côte d'Azur et Ville de Nice (Comité Doyen Jean Lépine).

Coup d’envoi, le samedi 30 mars de 18 à 21 heures avec le vernissage de l’exposition Les jardins cybernétiques de Donatien Aubert et la soirée d’ouverture du festival à L’Entrepont, le 109. Parmi les nombreux événements du programme, à noter au Musée Marc Chagall une conférence de Pierre Cassou-Noguès sur “L'inquiétante étrangeté de l'Intelligence artificielle” (2 avril à 19 heures) et un concert inédit “Des temps et des voix” pensé en résonance avec l'œuvre de Marc Chagall, précédé d’une médiation philosophique (dimanche 7 avril, à 15 heures). Quant à la clôture, elle se fera le 11 avril, de 13h30 à 20 heures par une journée de recherche-création en philosophie dans l'Amphithéâtre Dominique Janicaud du Campus Carlone