Nice : La Pousseraie, lauréate du concours régional “4S Semeur d’innovation”

La startup La Pousseraie à Nice, sur la thématique de l’environnement, est l’un des quatre lauréats de l’édition 2024 du concours régional “4S Semeur d’innovation” du Crédit Mutuel Méditerranéen. Le projet consiste en une ferme verticale productrice de trésors végétaux en aquaponie. Le concours était ouvert aux particuliers, étudiants, entrepreneurs, autoentrepreneurs, chefs d’entreprise, startupeurs ou responsables associatifs. Près de cent dossiers ont été reçus. Parmi eux, 8 projets ont bénéficié de l’accompagnement d’experts lors de quatre séances de coaching. La dernière étape consistait à pitcher en 3 minutes et à répondre pendant 7 minutes à des questions posées par les 9 membres du jury dont Bernard Dalbiez et Elisabeth Goldschmitt, respectivement président et directrice générale du Crédit Mutuel Méditerranéen.