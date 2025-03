Nice : la Prom'Classic ouvre l'année sportive

L’occasion de mettre en route ses bonnes résolutions 2024 dès dimanche. La Prom’Classic avec ses 10 km en version chronométrée ou non chronométrée devrait réunir environ une dizaine de milliers de coureurs ce dimanche 7 janvier sur la Promenade des Anglais. Le parcours de la course consiste en un aller-retour le long de la Méditerranée entre le Théâtre de Verdure et le parc Phoenix à proximité de l'aéroport. Le parcours de la course non chronométrée est le même que la course chronométrée. Les coureurs / marcheurs non chronométrés partiront après les coureurs chronométrés (répartis dans différents sas de départ). Départs à partir de 9h. Attention d’autre part à la circulation avec notamment la Prom’ interdite aux voitures jusqu’à 14 heures et de nombreux changements pour le stationnement.