Nice : la Région Sud lance sa place financière

Sud Place Financière a été officiellement lancée mardi à Nice, dans les locaux de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur avec une ambition : rapprocher les acteurs de l’écosystème financier des entreprises du territoire pour valoriser des solutions de financement innovantes et promouvoir les métiers qui en découlent. Créé en 2022 sous l’impulsion du président de la Région PACA, Renaud Muselier, cette association de place prend le relais des bourses de valeurs régionales disparues à la fin des années 1980 et de la Communauté Economique et Financière Méditerranéenne (CEFIM) qui leur avait succédé sur Marseille et avait disparu à son tour en 2018.

Présidé par Alain Lacroix, le nouveau réseau vise à fédérer l'ensemble des forces vives économiques et financières (notamment les entreprises pourvoyeuses de services financiers) de Nice à Marseille, en passant par Toulon. Trois missions essentielles ont été identifiées : réseau & animation (à travers des petits-déjeuners trimestriels et un gala annuel) ; réflexion & décryptage (groupes de travail thématiques notamment) ; Promotion & attractivité. L’association compte actuellement 8 membres fondateurs avec un objectif de 65 membres en première année de fonctionnement. Après Nice, un rendez-vous est donné pour une présentation le 10 juin à Marseille.