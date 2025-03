Nice : la startup Smart Energy rachetée par la parisienne EPSA

La start’up niçoise Smart Energy vient d'être rachetée par la parisienne EPSA pour un montant qui n'a pas été communiqué. Plateforme d’offres et d’expertises au service de la performance opérationnelle durable des entreprises et des acteurs public, EPSA étoffe ainsi son offre énergétique avec la solution de pilotage SmartHelp destinée à l’éclairage public et aux bâtiments qu'a développée Smart Energy. (Photo DR : l'équipe de Smart Energy à Nice, installée dans l'immeuble The Crown de Nice Meridia).

Société spécialisée en gestion de l'énergie, Smart Energy a été fondée en 2017 par Alain Bonnin, depuis rejoint par Julien Vian, Directeur Adjoint Commerce & Marketing, et Pascal Bellin, Directeur Adjoint Informatique. Elle compte une vingtaine de salariés et représente un chiffre d’affaires net consolidé de 1,3M€ en 2023. Sa solution digitale, SmartHelp, permet d’analyser les factures et de suivre la consommation énergétique des acteurs économiques publics et privés tels que Equans, Eiffage, Bouygues, Fayat, SPIE, Vinci Energies, Allios et diverses collectivités locales.

D'une taille beaucoup plus importante, EPSA (3.000 collaborateurs dans une trentaine de pays), à travers son offre Energy accompagne les acteurs économiques français dans leur transition énergétique et écologique. Achats d’énergie, (re)négociation des contrats, choix d’un fournisseur vert, bonne gestion et stratégies d’optimisation de la consommation, stratégie de décarbonation, identification des dispositifs d’aides et de financement... sont autant de services offerts par cette verticale qui s’appuie sur les expertises complémentaires d’un riche écosystème d’acteurs engagés : Enoptea, Energiency, OMNEGY et maintenant Smart Energy.

"Nous sommes actuellement dans une phase très active de croissance et nous sommes très enthousiastes de rejoindre cette aventure", commente Julian Vian, Directeur Adjoint Commerce & Marketing de Smart Energy. "Ce rapprochement va nous permettre de donner un véritable coup d’accélérateur à notre activité et nous allons capitaliser mutuellement sur nos expertises qui sont complémentaires".