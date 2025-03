Nice : la Tournée du Climat et de la Biodiversité fait étape au Parc Phoenix

La Tournée du Climat et de la Biodiversité fera étape à Nice au Parc Phoenix. Du 16 au 18 mai, des scientifiques seront présents pour guider les visiteurs à travers une exposition portant sur le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. Une programmation d’animations faisant la part belle aux initiatives niçoises, co-construite avec la Ville de Nice sera proposée. Tout au long du parcours, des jeux et manipulations permettront d’apprendre en s’amusant et en prenant part au débat. Chaque visite est unique puisqu’elle est guidée par un chercheur, spécialiste de sa discipline. Une inauguration officielle aura lieu le jeudi 16 mai à 10 heures.

Gratuit. Du 16 au 18 mai, de 9h30 à 18 heures