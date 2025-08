Nice : La Victorine lauréate de l’appel à projets “La Grande Fabrique de l’image”

Le projet de renouveau des Studios de La Victorine figure parmi les lauréats de l'Appel à Projets (AAP) du CNC "La Grande Fabrique de l'Image", ainsi que le projet de formation de l’école ISART Digital à Nice. C’est ce qu’a annoncé Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, ce matin au Festival de Cannes. Cet AAP, doté de 350 M€ dans le cadre du plan d'investissement France 2030, vise à financer la modernisation de l'appareil productif français pour répondre à l’accroissement du nombre de productions et de tournages lié aux obligations faites aux plateformes étrangères de financer la création audiovisuelle française.

L'objectif de l’Etat est de faire de la France le leader européen des filières cinématographique et audiovisuelle à travers le développement des studios, des formations et des technologies innovantes en matière de création d'images. Le projet niçois vise quant à lui à déployer un véritable écosystème de l'image autour des productions et tournages, des formations et accueil d'entreprises, le tout en tenant compte des enjeux de développement durable et de l’innovation. C’est la seconde fois que la CNC conforte la Ville de Nice puisque le projet de renouveau avait déjà été sélectionné, en juillet 2021, dans le cadre de l’appel à projets “Choc de modernisation”.