Nice : l’aéroport renouvelle sa restauration

A l’approche de la saison estivale, l’aéroport Nice Côte d’Azur renouvelle ses enseignes de restauration sur ses deux terminaux. Suite à un appel d’offres lancé au printemps 2023 pour renouveler une partie de son offre commerciale, il accueillera d’ici cet été cinq nouvelles enseignes de restauration en travel retail. Les voici. (Photo WTM : le hall de départ du Terminal 2).

Pierre Hermé, emblème de la haute pâtisserie, sera présent dès le mois de juin sur les deux terminaux, en zone d’embarquement, pour présenter ses collections iconiques et saisonnières de macarons, ainsi qu’une gamme de cakes moelleux et à partager, de viennoiseries et de glaces.

Ladurée, autre enseigne de renommée mondiale, ouvrira au même moment un espace de vente, à consommer sur place ou à emporter, au cœur de la zone publique du terminal 1, accessible ainsi non seulement aux voyageurs mais aussi aux accompagnants et aux Niçois, puisqu’il se trouve à seulement quelques mètres de l’arrêt de tramway reliant l’aéroport au centre-ville.

Mochi Coffee est une jeune enseigne basée, certes, à Antibes, mais qui propose une cuisine inspirée de la célèbre gourmandise japonaise, le mochi, à découvrir en zone publique du terminal 2 en version traditionnelle ou revisitée avec des saveurs locales : le citron de Menton se marie au yuzu, la rose de Grasse à la pistache, le miel de lavande de Gréolières au sésame. Son ouverture est prévue début mai.

Pokawa, chaîne de restaurants fondée par deux globe-trotters, complète cet envol des saveurs vers des horizons nouveaux, avec une large gamme de poké bowl, sucré ou salé. À mi-chemin entre le Chirashi et le Ceviche, cette spécialité hawaïenne se compose de poisson cru mariné, de fruits et de légumes frais, le tout déposé sur une base de riz vinaigré. Une offre à la carte ou à composer soi-même selon son humeur, ses envies ou son régime alimentaire disponible dès à présent en zone Schengen du terminal 2.

Le Café Mauresque, déjà ouvert en zone non-Schengen du terminal 1, s’adresse aux voyageurs en quête d’authenticité niçoise. Il propose depuis peu une large gamme de tapas régionaux, comme les “roustidas” (tartines de pain de seigle garnies de produits du terroir) et de boissons emblématiques, telles la Mauresque, le Perroquet ou une sélection de bières artisanales locales.