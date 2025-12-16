Nice : les agriculteurs manifestent ce matin devant le CADAM-Préfecture

Dans un département des Alpes-Maritimes qui n’a plus, on peut le regretter, qu’une très faible activité agricole, la colère des agriculteurs contre la gestion de la dermatose bovine va quand même s’exprimer. Dans le cadre du mouvement national contre l’abattage systématique des troupeaux touchés par la maladie, un rassemblement a été décidé ce matin, mardi 16 décembre à partir de 6h30, devant le CADAM / préfecture des Alpes‑Maritimes à l’appel notamment de la Confédération paysanne.

S’il n’est pas fait mention d’un blocage durable d’autoroute comme sur l’A64, le schéma national montre que des actions peuvent se durcir en fonction des réponses du gouvernement.​ En pratique, alors que plusieurs dizaines de d’agriculteurs avec tracteurs sont attendus pour perturber l’arrivée du personnel à la Préfecture, il faut s’attendre ce matin à Nice à des perturbations de circulation autour du CADAM, avec un risque d’actions supplémentaires (escortes de tracteurs, opérations “coup de poing”) dans la journée si la mobilisation s’amplifie.