Nice : lancement officiel du Pôle Universitaire d'Innovation Med’Innov

C’est parti pour le Pôle Universitaire d'Innovation Med’Innov, qui a obtenu son label PUI assorti d'une dotation de 7,5 millions d'euros pour quatre ans. Le lancement officiel aura lieu mercredi 20 décembre de 11h30 à 13 heures au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice en présence de plus de 200 acteurs de l’Innovation des territoires corse et azuréen. Tous engagés dans une nouvelle collaboration qui vient renforcer la dynamique impulsée par l’Inititiative d’excellence d’Université Côte d’Azur.

Lancée par l'Université Côte d'Azur et l'Università di Corsica Pasquale Paoli, avec la participation de dix autres acteurs majeurs de l'innovation et le soutien de plus de cinquante partenaires, cette initiative vise à faire émerger un acteur clé de l'innovation dans la région corso-azuréenne. Les objectifs du PUI Med’Innov incluent le doublement des créations de startups, le triplement du nombre d'apprenants sensibilisés à l'innovation et à l'entrepreneuriat, l'augmentation des collaborations public-privé, et la mise en lumière des expertises scientifiques disponibles. Ces objectifs seront abordés lors de l'événement de lancement. De plus, des mesures concrètes de soutien aux initiatives innovantes et entrepreneuriales seront dévoilées.