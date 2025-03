Nice : l’annonce surprise de la construction d’un méga-hôpital sur EcoVallée

C’est une annonce qualifiée de “surprise” que Christian Estrosi, président de la Métropole, a faite le 1er novembre sur Nice-Matin : le projet de construction à l'horizon 2031 d’un nouvel et méga hôpital dans la plaine du Var, au coeur de l’Ecovallée. D’un coût évalué entre 500 et 600 M€, ce projet consiste à regrouper trois établissements niçois (l’Archet, Cimiez et le centre Antoine-Lacassagne) le long du boulevard du Mercantour, sur le site d’Adoma Nicéa, des logements sociaux gérés par Côte d’Azur Habitat, principal bailleur social niçois. Ce site de 4 hectares permettrait de tenir un établissement de 125.000m² a-t-il été précisé.

Le calendrier serait rapide. D’ici la fin de l'année, le cahier des charges commun entre les trois sites médicaux actuels serait lancé, avant un appel d'offre officiel en janvier 2024 qui définirait plus précisément les contours du projet médical. Quant à la question cruciale du financement, elle devrait se régler principalement, selon le premier magistrat, par le prix de la vente des trois anciens sites et par des aides de l’Etat (une aide de 50 M€ a été avancée). Apparu subrepticement dans le ciel niçois, un nouveau projet qui a déjà commencé à alimenter de nouvelles polémiques.