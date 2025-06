Nice : l’approche #OneHealth de la santé de demain

"L'activité physique, la nutrition et la santé mentale : l'approche #OneHealth de la santé de demain" : c’est le thème de la conférence MyHealth Business Event qui se tiendra le 19 septembre de 17h à 18h30 au Musée National du Sport à Nice. Ce sera l’un des temps forts de la journée “My Health” organisée par Invest in Côte d'Azur, Decathlon France, le Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU de Nice), Université Côte d’Azur et le Musée National du Sport à l’heure où la Métropole Nice Côte d’Azur accueille plusieurs matchs de la Coupe du Monde de Rugby.

Cette journée porte la double ambition d’informer et de sensibiliser le grand public aux bénéfices du sport sur la santé et de mettre en valeur l’engagement et les innovations de l’écosystème de santé du territoire. Dans la matinée, une expérimentation “Etat de Forme” (ouvert à tous), My Health for All sera menée de 8h30 à 11h30 à Decathlon Nice Centre Commercial TNL (15 Bd Général Louis Delfino, 06300 Nice). Entrée Libre. En présence de référents de la médecine du sport, de sportifs de haut niveau et de startups proposant des solutions autour de la thématique One Health, les visiteurs et les clients bénéficieront d’un bilan de forme ainsi que des recommandations adaptées sous le regard de professionnels de santé.