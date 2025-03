Nice : le 6ème Salon des Maires des Alpes-Maritimes

Le 6ème Salon des Maires des Alpes-Maritimes se tiendra le 19 octobre de 8 heures à 17h30 au Palais Nikaia à Nice. Salon de proximité, il se présente comme un lieu de rencontres entre les acteurs publics maralpins, les entreprises et les institutions. Vitrine des savoir-faire et des innovations du territoire, les élus, les décideurs publics et les agents des collectivités territoriales pourront y découvrir les nouveautés et solutions développées par les entreprises du territoire au travers de 70 stands et des animations organisées tout au long du salon (inauguration, remise de prix, signatures de conventions, point information, conférences, …). Ce salon est jumelé avec l’assemblée générale statutaire de l’ADM06 (Association des Maires et des Métropoles des Alpes-Maritimes) que préside Jérôme Viaud, président de la CAPG (Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse).