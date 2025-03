Nice : le CEEI devient Hub de l’Innovation

Ne l’appelez plus CEEI (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation) mais Hub de l’Innovation. À l’occasion de ses 15 ans, cette pépinière et accélérateur de startups de la Métropole Nice Côte d’Azur a revu son identité tout en conservant son activité au service des startups locales. La direction est désormais assurée par Grégory Dubois, directeur du développement économique et de l’emploi à la Métropole. Il assure la transition suite au départ de Jean-Edouard André. (Photo DR : au coeur de Nice Ecovallée, l'immeuble de Nice Méridia qui accueille le CEEI aujourd'hui rebaptisé Hub de l'Innovation).

Des objectifs redéfinis

Lors de la rentrée, le 11 septembre dernier, Magali Altounian, adjointe au maire de Nice, déléguée aux finances, a défini les objectifs du Hub de l’Innovation dans les années à venir. Elle a souligné l’importance de faire gagner du temps aux startups et de cibler les défis auxquels elles sont confrontées, tels que le logement, l’accélération et l’appel de fonds. Une réorientation qui vise à renforcer le soutien apporté aux entrepreneurs locaux.

Six nouvelles startups d’autre part ont réussi à passer les comités d’agrément d’avril et juillet, leur permettant d’intégrer le Hub de l’Innovation. Lors de l’événement de rentrée, elles ont eu l’opportunité de présenter leurs projets devant un public composé de partenaires, d’élus et d’autres entrepreneurs locaux. D’autres startups rejoindront bientôt les rangs du Hub grâce à une session de candidatures estivales en cours jusqu’au 30 septembre.

Les six startups accueillies

DeePsy, parmi ces recrues, se distingue en révolutionnant le domaine des tests psychologiques. Fondée par le psychologue du travail Evan Adeny en 2019, la startup propose des solutions gamifiées pour les professionnels des ressources humaines et du secteur médical, offrant ainsi une meilleure compréhension du comportement humain pour le recrutement, le bilan de compétences et l’aide au diagnostic médical.

Klikpay se positionne également en tant que pionnier en révolutionnant les paiements en ligne grâce à des virements instantanés et sécurisés pour les e-commerçants. Leur objectif est de simplifier les transactions pour les commerçants et les clients tout en restant à la pointe de l’innovation technologique.

NousWork simplifie le recrutement d’extra dans le secteur de l’hôtellerie-restauration en connectant rapidement des candidats qualifiés avec des entreprises en quête de personnel, plaçant l’humain au cœur de leur approche.

Royal Sitter offre une solution innovante de gardiennage de confiance pour les animaux de compagnie et le domicile, permettant ainsi aux propriétaires de partir l’esprit tranquille.

See on Sea vise à sensibiliser et à partager des connaissances sur les milieux marins et terrestres grâce à des outils informatiques innovants et des applications gratuites.

TINA introduit une solution innovante WaaS pour repenser la manière dont les espaces de travail sont conçus et utilisés, offrant ainsi des solutions flexibles et adaptées aux besoins modernes des entreprises et des travailleurs.

A noter aussi un événement à venir : le mardi 17 octobre, de 10 à 17 heures le Hub de l’innovation organise une journée Ressource avec une quarantaine de professionnels de l’entrepreneuriat qui répondront aux questions des jeunes entrepreneurs en matière de financement, d’accompagnement, d’innovation, de formalités administratives, d’entreprises à impact et d’économie durable.