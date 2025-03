Nice : le ClusterIA en assemblée générale

Le ClusterIA tiendra son assemblée générale le 6 juin à 18 heures au Startway à Nice ( 21 av Thiers). Désormais bien implanté dans l'écosystème IA, il est missionné sur différents sujets qui alimentent la feuille de route de la coordination nationale de l'IA. Au programme de l'AG : rapport du président, rapport financier et approbation des comptes, élection du nouveau bureau, projets et perspectives pour l’année à venir. Basé au Village by CA de Sophia, le ClusterIA est une association loi 1901 qui a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs de l’IA : grands groupes, centres de recherche et chercheurs, universités, institutions collectivités, PME & startups qui s’investissent dans le développement d’un écosystème IA autour notamment du 3IA Côte d’Azur.