Nice : le Conseil métropolitain à l’heure de l’UNOC

Le Conseil métropolitain se réunit vendredi 16 mai à partir de 9 heures, au Centre Universitaire Méditerranéen. A l’ordre du jour plusieurs délibérations touchant à l’organisation de l’UNOC 2025 et à la coalition des villes littorales et des régions côtières. Il sera aussi question dans ce registre de la Charte de partenariat Pelagos pour la protection des cétacés. Des délibérations seront prises aussi sur les comptes financiers des budgets principal et annexes pour l’exercice 2024 et, sujet épineux politiquement, “l’élection du 14ème Vice-Président suite à la vacance de poste”.