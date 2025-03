Nice : le court métrage à l’honneur jusqu’au 11 octobre

Dans le cadre de L’Automne de l’Image, organisé par le collectif de La Bande Passante et la Ville de Nice, une multitude d'événements mettant à l’honneur le cinéma, la photographie et la vidéo se dérouleront jusqu’au 1er décembre. Parmi eux, la Un Festival C’est Trop Court, dédié au court-métrage européen, revient du 4 au 11 octobre à la villa Arson et au 109. Cette année, le festival mettra à l’honneur la Grèce à l’occasion du 40ème anniversaire du jumelage de Nice et Thessalonique. L’inauguration de cette 24èmé édition se fera ce soir, vendredi, à 19 heures à la villa Arson à Nice (20, avenue Stephen Liegeard).

Plusieurs soirées mêlant cinéma et musique auront lieu au 109, au Théâtre Lino Ventura, à la Cinémathèque de Nice mais aussi au cinéma Variétés avec deux concerts exceptionnels des Naive New Beaters et de Thomas de Pourquery. Parmi les moments forts, une master-class exceptionnelle de Costa-Gravas aura lieu le samedi 5 octobre à la Cinémathèque de Nice après la projection du documentaire “Le Siècle de Costa-Gravas / épisode 3 : la Vérité révolutionnaire – L’Aveu” suivie de la diffusion du film “L’Aveu”.