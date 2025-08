Nice : le grand défi du changement climatique au colloque des Villes-santé

Les changements climatiques, dont les manifestations sont de plus en plus flagrantes, sont l’un des défis majeurs pour la santé publique. C’est ce grand défi qui est au coeur du colloque national des Villes-Santé qui se tient à Nice au Parc Phoenix les 14 et 15 juin. Sur le thème “Santé et changements climatiques : allier atténuation, adaptation et prévention en santé” il réunira élus locaux, professionnels et partenaires venus de toute la France. Le colloque sera ouvert mercredi à 8h30 par Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Sécheresse et pluies excessives, hausse des températures et vagues de chaleur, ou encore hausse du niveau des eaux ont des effets directs sur la santé des populations : stress dû à la chaleur, mortalité et pertes de chance liées aux évènements climatiques extrêmes, potentielle dégradation de la santé mentale, etc. Ce colloque interdisciplinaire a pour objectif de s’attaquer à ces problématiques dans une approche collégiale et réfléchir aux enjeux et politiques locales à mettre en place pour s’adapter aux changements climatiques et protéger les populations (les plus vulnérables étant les personnes les plus âgées, les porteurs de pathologies chroniques et les plus démunis). Seules les villes bien préparées pourront répondre à ces défis rappelle le Réseau français Villes-Santé qui organise cet événement avec la ville de Nice.