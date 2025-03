Nice : le Grand Prix de l’Indépendant à ICI Concept Store

C’est une entreprise niçoise originale qui a été couronnée en début de semaine par le Grand Prix de l’Indépendant dans la catégorie Innovation : ICI Concept Store d’Anne Grégoire. Comme l’ont souligné les organisateurs FAIRE, market place pour les commerces indépendants, et Envi, l’école des indépendants il s’agit plus qu’un simple magasin : c'est un authentique carrefour de vie qui favorise la création de liens sociaux en proposant régulièrement des échanges et des événements. (Photo DR : le Grand Prix des Indépendants remis à ICI Concept Store).

Le parcours de la fondatrice, Anne Grégoire, est lui aussi particulier. Après une longue carrière dans le secteur bancaire et des années de salariat, Anne Grégoire ressent le besoin de se lancer dans un nouveau projet. Passionnée de mode, de décoration et de création artistique, elle imagine un concept porté par de fortes valeurs environnementales : un espace atypique dans le centre-ville de Nice, mettant en valeur de belles matières, des objets durables et empreints d’une certaine âme.

À l’été 2022, son projet devient réalité. La boutique ICI Concept Store voit le jour, rue Tonduti de l'Escarène à Nice, un endroit cosy, ouvert à tous, accueillant et convivial, valorisant à la fois les produits éco-responsables, le local, la création, ainsi que le conseil et l’expérience client. Cette aventure entrepreneuriale exceptionnelle, Anne la partage avec son fils Lucas. Elle choisit chaque produit avec soin pour leur qualité, leur beauté, leur authenticité et leur originalité. Les créateurs et les marques sélectionnés, permettent à la boutique de proposer régulièrement des nouveautés uniques et originales.

Conçu avec l’aide d’un architecte d'intérieur local, ICI Concept Store sait aussi réunir créateurs et Niçois dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Cet espace atypique contribue particulièrement à l'animation de la vie de quartier en offrant à chacun la possibilité de participer à des ateliers ou de profiter d'une pause gourmande dans le coin salon de thé. Afterworks, expositions, workshop, sessions de co-working, etc., Anne a su multiplier les initiatives offrant ainsi une expérience exceptionnelle et mémorable soulignent les organisateurs. Le Grand Prix de l’Indépendant vient aussi reconnaître toute la créativité qui a pu donner vie à ce concept store.