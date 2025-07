Nice : le Grand Prix ENVI 2025 des indépendants

Le Grand Prix Envi 2025 fait escale à Nice le 7 juillet à 18 heures et rassemblera plus de 100 professionnels indépendants au Centre Universitaire Méditerranéen. Organisé par Catherine Barba Chiaramonti et Carine Malaussena, cet événement met en avant la montée en compétences, la visibilité et la mise en réseau de la communauté freelance azuréenne. Par son approche ce Grand Prix se veut résolument pratique. Les ateliers proposés — centrés sur l’intelligence artificielle, la prise de parole et le réseautage — répondent à des besoins concrets identifiés par les indépendants du territoire. Il ne s’agit pas seulement de transmettre du contenu, mais de fournir des outils activables immédiatement.

Trois prix viendront récompenser des parcours entrepreneuriaux locaux. Une façon de souligner la vitalité du tissu indépendant à Nice, en pleine structuration autour de valeurs de collaboration et d’innovation. Ce rendez-vous confirme aussi l’attractivité croissante de la métropole pour les travailleurs autonomes, au croisement des industries créatives, du numérique et de l’économie de la connaissance.