Nice : le groupe Accor organise une journée de recrutement

Le groupe Accor organise une journée de recrutement innovante intitulée “Les jobs au talent ! by Accor" le mercredi 13 mars au Novotel Nice Centre Vieux-Nice, de 9 à 14 heures, dans le cadre de la préparation aux Jeux de Paris 2024 et au Tour de France 2024. Cette initiative vise à combler 50 postes saisonniers dans l’hôtellerie-restauration sur la Côte d’Azur, sans nécessiter de CV, mais en se concentrant sur la motivation et le talent des candidats. Vingt recruteurs de douze hôtels sous les enseignes ibis, ibis Styles, Mercure, Adagio, Novotel et Fairmont seront présents pour rencontrer les candidats et leur proposer des emplois saisonniers dans quatre métiers clés du secteur.

Les candidats participeront à une session de recrutement interactive, incluant une présentation du groupe Accor, des animations, des simulations professionnelles, et des retours immédiats de la part des recruteurs. La journée s'inscrit dans une campagne nationale de recrutement visant à attirer de nouveaux talents dans l'industrie hôtelière, en anticipation d'un été chargé d'événements majeurs sur la Côte d’Azur. A rappeler que Nice, ville hôte de la compétition de l’épreuve de football des Jeux de Paris 2024, accueillera 6 matchs au stade Allianz Riviera entre le 24 et le 31 juillet 2024. Elle sera une des villes étapes de la Flamme Olympique sur la Côte d’Azur le 18 juin prochain et sera également le théâtre de l’arrivée du Tour de France 2024 Place Masséna ! Une année historique.