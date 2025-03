Nice : le groupe Ragni rachète LEC, le pionnier français de l’éclairage LED

Une nouvelle opération de croissance externe pour le Groupe Ragni à Nice, expert français de l'éclairage public et des technologies connectées. Après le rachat de l’entreprise allemande Hess GmbH Licht + Form en décembre dernier, ce groupe industriel familial, qui en est à sa 4ème génération, annonce l'acquisition d’une sixième marque : l’entreprise lyonnaise LEC. (Photo DR : de gauche à droite, Marcel Ragni, Pdg, Stéphane Ragni, Directeur commercial France, et Jean-Christophe Ragni, Directeur commercial export.)

Un CA 2024 prévisionnel de 150 M€

Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 150 millions d’euros pour l’année 2024, le groupe Ragni confirme ainsi ses ambitions d'expansion. Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans sa vision stratégique : renforcer son savoir-faire et, plus largement, consolider sa position parmi les leaders français du secteur.

LEC, pionnier des LED pour l'éclairage urbain

Société emblématique dans le domaine des LED, LEC est spécialisée dans l’éclairage urbain (architectural, bâtiments publics, cheminements, tunnel, balisage, main courante, etc.) depuis 1977. Forte de plus de 40 ans d'expérience, elle a été pionnière dans l'utilisation des LED pour la signalisation lumineuse, favorisant des solutions durables à faible maintenance. De la Cour d'Honneur du Palais Royal à Paris aux balustres des ponts de Dublin, les équipements LEC ont illuminé des projets prestigieux à travers le monde, devenant des témoignages de leur longévité et de leur qualité.

Un engagement réaffirmé du "Made in France"

Cette acquisition réaffirme l'engagement du Groupe Ragni pour le Made in France. Fondée en 1927, l'entreprise familiale allie savoir-faire traditionnel et maîtrise industrielle, avec une production fortement ancrée en France et labellisée “Entreprise engagée pour la Nature” par l’OFB et “Engagés et performants RSE” par l’UIMM. L'intégration de LEC, dont l’immatriculation demeurera à Lyon, permet de consolider cette démarche tout en apportant une expertise complémentaire en matière de solutions d’éclairage sur mesure.

"Fournir un éclairage raisonné et de haute qualité"

“L'union avec LEC permettra de proposer des solutions d'éclairage encore plus diversifiées, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Qu'il s'agisse d'infrastructures de transport, de valorisation du patrimoine ou d'aménagement urbain, nous continuerons à fournir un éclairage raisonné et de haute qualité, en accord avec notre politique RSE”, a commenté Marcel Ragni, patriarche et Pdg du groupe.