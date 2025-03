Nice : le Living Lab "Vieillissement et bien-être" d'UCA ouvre ses portes

Le Living Lab Ulysseus "Vieillissement et bien-être" d'Université Côte d'Azur organise une Journée Portes Ouvertes le 11 décembre de 9h30 à 16h30 à Nice, axée sur le thème "Les nouvelles technologies au service du maintien à domicile". Situé à proximité de l'Hôpital Pasteur, ce laboratoire vivant dirigé par le Dr. David Darmon offre un aperçu des avancées en matière de bien vieillir, mettant en lumière un appartement et un cabinet médical connectés utilisés pour expérimenter et évaluer des dispositifs d'aide au maintien à domicile.

La journée permettra aux participants de découvrir des formations destinées aux professionnels de la santé et de s'informer sur des innovations telles que "Kokoon", une solution de la start-up Nodeus intégrant des capteurs intelligents pour détecter les changements de comportements et les urgences. Le Living Lab vise à placer les usagers au cœur du processus de recherche et d'innovation, favorisant la collaboration entre collectivités locales, entreprises, associations, laboratoires de recherche et utilisateurs potentiels, tout en étant un espace de partage de connaissances et de technologies autour des enjeux sociétaux liés au vieillissement.