Nice : le Mama Shelter ouvre en juin

Il était attendu le Mama Shelter niçois. Son arrivée est désormais annoncée dès juin avec une inauguration prévue le 13 juin prochain. Situé au 21 boulevard Riquier, à l’Est de Nice, ce complexe touristique branché aligne 102 chambres qui seront équipées selon les standards Mama : des lits ultra-confortables, des écrans TV géants avec des films gratuits à la demande et des produits de toilette bio solides. Ajoutons qu’au coeur de l’hôtel, le restaurant rend hommage aux artistes de la French Riviera avec les murs et plafonds qui captent l’esprit de Beniloys et de Matisse. Un décor unique pour le restaurant et pour l’ensemble, rooftop compris, un élargissement de l’offre hôtelière niçoise.

Photo DR : un style décalé également pour la piscine du Mama Shelter.