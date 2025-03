Nice : le Mamac a fermé ses portes pour 4 ans de travaux

Le “Mamac” de Nice a fermé ses portes hier soir, dimanche, pour quatre ans de travaux. Si le musée d’art moderne n’a pas connu le même sort que le TNN (Théâtre National de Nice) et le Palais Acropolis, voués à la démolition dans le cadre du projet de “coulée verte”, il va faire l’objet d’importants travaux de rénovation pour pouvoir répondre aux “enjeux d’un musée du 21ème siècle”. Durant le chantier, une programmation “hors les murs” des oeuvres du Mamac est envisagée ainsi que le développement d’une offre en ligne et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Dans l’immédiat, il est prévu à partir de mi-juin une exposition des nouveaux réalistes au musée Fernand-Léger de Biot et un face-à-face Yves Klein-Matisse en octobre au musée Henri Matisse de Nice.