Nice : le nouveau Médias Com’06 du Club de la Presse est sorti

C’est l’un des temps forts annuels du Club de la Presse Méditerranée 06. Le CPM06 présentait vendredi au Château de Valrose, l’édition 2023 du Médias Com’06, son annuaire des médias et de la communication dans les Alpes-Maritimes et Monaco. Une soixantaine d’invités ont participé au lancement de cet annuaire qui réunit les journalistes et les responsables de communication du territoire. (Photo @ Alejandro Martinez Gonzalez : le bureau du club, avec au centre le président Vincent-Xavier Morvan, a présenté le nouvel annuaire dans les locaux d'Université Côte d'Azur).

“Cet annuaire est avant tout un outil de mise en relation, qui correspond pleinement à la vocation de notre club qui est de rassembler, ici, sur la Côte d’Azur, journalistes et communicants” a rappelé le président du club, Vincent-Xavier Morvan. “Notre annuaire, qui prend place aux côtés de notre revue en ligne Intermed, répertorie tous les contacts utiles dans les médias locaux, les correspondants de presse nationale, les rédactions radio, TV ou presse quotidienne, les magazines spécialisés, les nouveaux médias en ligne, etc.” Un outil essentiel.