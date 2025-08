Nice : le prix Mallarmé à Béatrice Bonhomme pour “Monde, genoux couronnés”

Béatrice Bonhomme, enseignante-chercheuse à l’Ecole Universitaire de Recherche Arts et humanités d’Université Côte d’Azur et Directrice du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des arts vivants (CTELA), est lauréate du Prix Mallarmé 2023 pour son œuvre” Monde, genoux couronnés” (Collodion, 2022). Découpé en 8 séquences, cet ouvrage est un hommage à la beauté de notre monde, à la nature, à notre lien avec le cosmos et une ode à l’environnement et à l’humanité.

Parallèlement à ses activités à UCA, Béatrice Bonhomme est poète, critique littéraire et directrice de revue. Elle a fondé en 1994 la Revue Nu(e), revue de poésie et d’art qui a consacré 81 numéros à la poésie contemporaine et paraît désormais en ligne sur POESIBAO. Le prix Léopold Sédar Senghor lui a été décerné en 2016 par le Cénacle Européen et elle a reçu en juin 2019, le Prix Vénus Khoury-Ghata pour son livre : Dialogue avec l’Anonyme. A citer également ses derniers livres de poèmes Les Boxeurs de l’absurde (2019) et Proses écorchées au fil noir (2020).